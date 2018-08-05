СМИ: над Югрой упал метеорит

Вечером 4 августа над Сургутом упал похожий на метеорит объект, сообщает «Ура.Ру».

Видеозаписи явления жители региона опубликовали в соцсетях. Видео также были сняты жителями Нефтеюганска. На записи видно, как некий объект, вспыхивая, падает на фоне неба.

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Жители региона также предположили, что увиденное могло быть процессом сгорания ступеней ракеты.

В управлении МЧС по региону заявили, что не получали от жителей округа сообщений о случившемся.

В конце 2017 года в социальных сетях появились сообщения о падении метеорита над Сочи. В МЧС опровергли эту информацию, заявив, что сообщений о падении внеземных объектов в ведомство не поступало.