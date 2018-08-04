В Росгвардии хотят проверить россиян на умение обращаться с оружием

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Руководство Росгвардии предлагает организовать проверку россиян на знание правил безопасного обращения с оружием, следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Организация проведения проверки у граждан России знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием», — говорится в кратком описании проекта.

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Подробностей о том, как именно будет проводится проверка, как и самого текста ведомственного акта, на портале не размещено. Основанием для разработки данного проекта в информации о нем указаны статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и пункт 24 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»

Статья 13 закона «Об оружии» оговаривает, то, при каких условиях граждане имеют право на приобретения того или иного вида оружия. Пункт 24 части 1 статьи 9 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» оговаривает право сотрудников ведомства проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования как оружия, так и патронов к нему, а также документы на право владения или использования оружием и определять порядок проверки знания правил безопасного обращения с ним.