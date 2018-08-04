Кадыров: приговор суда сделал осужденного за убийство Буданова героем
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал смерть Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова
В частности, Кадыров выразил сожаление в связи с тем, что «судебные ошибки случаются во всем мире» и подчеркнул, что Темирханов «сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял».
«Однако, суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки - гражданки России Эльзы Кунгаевой.
Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!», — написал Кадыров.
Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким Темирханова.
Ранее сообщалось, что Кадыров назвал невиновным осужденного за убийство Буданова.