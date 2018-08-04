СК: в Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из детсада в одном подгузнике

В Вологде полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из частного детского сада, причем никто из воспитателей его не искал. Об этом сообщает местный портал «Вологда.рф».

Отмечается, что гуляющий в одиночестве ребенок попал на записи камер видеонаблюдения. На записи видно, что ребенок вышел через черный ход и около десяти минут гулял по двору и проезжей части.

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По словам матери Светланы Гудковой, ребенка вернула в детсад незнакомая женщина, причем сначала она привела его в другой детский сад, где, вероятно, связались с соседним учреждением. Об инциденте родители узнали только спустя четыре дня, после чего подали жалобы в Роспотребнадзор, Рособрнадзор и прокуратуру города.

«До этого момента там малыша никто не искал. Если женщина, нашедшая ребенка, не обратилась бы в полицию, думаю, я даже не узнала бы о произошедшем», — сказала Гудкова.

В детском саду, в свою очередь, заявили, что ужесточают меры контроля, а педагога, допустившего пропажу ребенка, уволили.

Ранее сообщалось, что в Барнауле суд вынес приговор сотруднице детсада после отравления детей крысиным ядом.