Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии. Об этом сообщает на сайте ведомства.

По данным ведомства, в ряде стран Южной и Северной Америки образовалась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью.

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Как отмечается, с начала 2018 года в США были подтверждены более 90 случаев заболевания корью.

При этом в Венесуэле зафиксировано более 1600 случаев заболевания корью.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии.

Как отмечалось, количество заболевших в стране достигло 69 человек.