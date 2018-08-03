Число пострадавших от отравления на теплоходе «Лунная соната» превысило 150 человек

Число пострадавших от отравления на теплоходе в Ленинградской области превысило 150 человек, сообщается на сайте Северно-Западного транспортного управления СК России.

«Из числа пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната» перенесли вирусное заболевание 151 человек, из которых к настоящему моменту потерпевшими признаны и допрошены 57 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей (в том числе один малолетний ребёнок)», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры приступили к проверке по факту массового отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» в селе «Старая Ладога» Ленинградской области.

Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.