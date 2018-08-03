Египтянин пытался вплавь добраться из России в Эстонию

Эстонские пограничники задержали на реке Нарва иностранца, назвавшегося гражданином Египта, который вплавь незаконно пересек российско-эстонскую границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны республики.

«Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу. Медицинская помощь ему не потребовалась. У мужчины не было при себе никаких документов, но он немного владел русским языком и утверждал, что является гражданином Египта», — говорится в сообщении.

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В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы и оформлено предписание покинуть Эстонию. Его передали российским пограничникам.

Ранее казахстанские пограничники задержали на Каспии четырех россиян, им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.