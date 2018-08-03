Полиция не смогла установить мотивы стрелка из Лас-Вегаса

После 10 месяцев расследования полиция не смогла установить мотивы Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, сообщают местные СМИ.

Шериф Джо Ломбардо заявил, что Пэддок был «незаметным человеком» с признаками нестабильного психического состояния, однако у полиции нет четких ответов.

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«Мы не смогли точно ответить на вопрос, почему Стивен Пэддок это сделал», — сказал Лобардо.

В то же время в полиции опровергли информацию о втором стрелке.

Ранее сообщалось, что мозг Стивена Пэддока в течение месяца будут исследовать в Стэнфордском университете.

В ночь на 2 октября Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по участникам фестиваля кантри-музыки «Route 91». В результате погибли 58 человек. Сам Пэддок после произошедшего покончил с собой.