Российский альпинист рассказал, как продержался неделю в горах Пакистана

Спасенный российский альпинист Александр Гуков рассказал kp.ru, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.

Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 в горном Пакистане собирались снять фильм, однако Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр остался на практически отвесной скале.

Реклама

«Я смог поставить палатку на выступе скалы градусов в 60 - 70. Отправил сигнал SOS группе, которая находилась ниже, и стал ждать помощи. Передал свои точные координаты, и друзья умудрились забросить мне с вертолета «посылку»: газ для горелки, еду», — рассказал он.

Гуков добавил, что делал себе массаж ног, чтобы не замерзнуть, и растапливал снег для питья. Через несколько дней у него начались галлюцинации. В общей сложности мужчина провел на сколе семь суток.

Ранее сообщалось, что на горе Латок-1 в Пакистане успешно завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова.