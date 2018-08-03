Убийцу Буданова похоронят в Чечне

По словам адвоката Розы Магомедовой, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов, который умер в больнице, будет похоронен в Чечне, передает РИА «Новости».

«Тело выдадут родственникам, похороны пройдут в Чечне», — сказала Магомедова.

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Темирханова осудили пять лет назад на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года. Следователи установили, что он выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда последний выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Бывшего полковника Буданова обвиняли в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой в марте 2000 года. Впоследствии суд снял обвинение в изнасиловании, однако в 2003 году приговорил его к 10 годам лишения за убийство, похищение человека и превышение должностных полномочий. В январе 2009 года он вышел на свободу по УДО.

Ранее сообщалось, что в колонии умер убийца экс-полковника Буданова.