Появилось видео с камеры в подъезде дома, где сестры убили отца

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Следственный комитет России опубликовал видео с камеры в подъезде дома, где сестры Хачатурян убили своего отца.

На видео видно, как одна из девушек закрывает лицо руками.

«Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца», — говорится в сообщении СК в Tam Tam.

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Девушкам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство, совершенное группой лиц»).

Ранее СК назначил баллистическую экспертизу по делу зарезавших отца сестер.

В Следственном комитете также отметили, что на данный момент были получены копии записей камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, осмотрен блок видеорегистратора от домофона и проведен допрос родственников и знакомых обвиняемых.