СМИ: убитые в ЦАР российские журналисты понимали язык нападавших

Водитель, которому удалось покинуть место нападения на российских журналистов в ЦАР, заявил, что убитые представители СМИ понимали язык нападавших. Об этом сообщает местный портал Corbeau News.

Водитель, который вез убитых Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, рассказал, что напавшие на них преступники говорили на языке, который не похож ни на местный язык санго, ни на французский. Он добавил, что журналисты, судя по всему, понимали речь нападавших.

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Также на портале отмечается, что местные жители не считают произошедшее обычным ограблением, так как, по их мнению, нападавшие искали «что-то еще» помимо денег. Портал подчеркнул, что «приоритетной целью» для боевиков был один из журналистов, «большой и мускулистый». Авторы статьи заключили, что он был убит при попытке оказать сопротивление, когда преступники начали обыскивать его карманы.

Ранее в российском В МИДе назвали причину нападения на российских журналистов в ЦАР.