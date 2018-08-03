На Украине зафиксировали восемь случаев нападения на журналистов за месяц

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в июле зафиксированы восемь случаев нападения на представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте союза.

На сайте организации отметили, что с начала года в стране зафиксировано 53 нападения на журналистов.

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По данным союза, нападения произошли в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.

«Об избиении мужчины сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию», — отмечается на сайте НСЖУ.

Ранее на Украине рассказали о росте числа нападений на журналистов.