Генпрокуратура Украины отказалась считать терактом убийство Шеремета

Следователи не нашли в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета признаков террористического акта. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

В украинской прокуратуре заявили, что «субъективная сторона» теракта предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта или международного осложнения.

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«На время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено», — резюмировали в ведомстве.

Также правоохранители отметили, что установленная мощность взрывного устройства, от 350 до 700 г в тротиловом эквиваленте, «относительно незначительная» для поражения «многих целей». По словам следователей, способ крепления взрывного устройства к автомобилю исключает возможность того, что злоумышленники хотели нанести вред кому-то еще, кроме Шеремета.

Ранее на Украине следствие рассказало о новых подробностях в расследовании убийства Шеремета.