У берегов Коста-Рики задержали судно с двумя тоннами кокаина

Береговая охрана Коста-Рики задержала судно, в котором перевозили около двух тонн кокаина. Об этом сообщает La Nation.

По данным издания, судно было перехвачено в Тихом океане приблизительно в 150 километрах от берегов Коста-Рики.

Как отмечается, корабль с кокаином был задержан с помощью властей США.

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При этом также были задержаны члены экипажа лодки, которые являются гражданами Колумбии.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Великобритании перехватила у берегов страны яхту, которая перевозила 1,6 тонн кокаина.

Как отмечалось, яхта была перехвачена в проливе Ла-Манш недалеко от английского побережья.