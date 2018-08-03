Экс-глава МЧС Кемеровской области попал в больницу

Бывший руководитель управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», попал в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кемеровского областного суда.

По данным агентства, Мамонтов был госпитализирован.

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Как отмечается, в независимости от состояния Мамонтова, заседание суда по делу «Зимней вишни» состоится.

Однако, представитель суда не рассказал, почему Мамонтов был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд отклонил апелляцию на решение Центрального районного суда Кемерово об аресте Мамонтова.

Как отмечалось, Мамонтова обвиняют в растрате и халатности.