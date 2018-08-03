В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
В китайской центральной провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 14 километров в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Андроган.