В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

В китайской центральной провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 14 километров в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Андроган.