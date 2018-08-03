Во Франции ввели штраф за непристойное поведение в адрес женщин

Французский государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа заявила, что парламент Франции одобрил введение штрафа за непристойное поведение в адрес женщин. Об этом сообщает Europe 1.

По ее словам, в соответствии с новым законом о «сексуальном и гендерном насилии» за домогательства на улице будет назначаться штраф.

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Она также добавила, что сумма штрафа составит от €90 до €750.

Шьяппа подчеркнула, что штраф будет назначаться и за «устные» домогательства.

Ранее сообщалось, что более 100 актрис и других представителей индустрии кино во Франции запустили движение против сексуального насилия