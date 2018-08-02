Павленского поместили в карцер во французской тюрьме

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского, который обвиняется во Франции в поджоге здания банка, Ксения Оксман сообщила в своем фейсбуке, что он был помещен в карцер в тюрьме, где находится под арестом.

«Меня закрыли в карцер за отказ терпеть унижения, 1 августа была серия провокаций со стороны надзирателей, в конце концов они добились своего и посадили меня в карцер», — процитировала Оксман сообщение, которое ей передал Павленский.

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Подробностей в сообщении не приводится.

Ранее гражданская жена Павленского Оксана Шалыгина сообщила, что во Франции следствие бессрочно продлило арест Павленского.