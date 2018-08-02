В результате паводка на Корсике погибли четыре человека
В результате паводка на Корсике погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Le Monde.
По данным издания, инцидент произошел в районе каньона Зойку на юге острова.
Когда воды местных горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа туристов.
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Ранее в результате наводнения, вызванного прорывом плотины в Лаосе, погибли более 40 человек.
Также сообщается, что более 200 человек числятся пропавшими без вести.
Прорвало дополнительную строящуюся плотину ГЭС Сепиан-Се Нам Ной, в результате оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай.