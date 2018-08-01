Захарова: никакой сенсации в присутствии российских инструкторов в ЦАР нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «никакой сенсации» в присутствии российских военных и гражданских инструкторов в Центральноафриканской Республике нет. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что убитые в стране российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, ехали не туда, где работают инструкторы. Кроме того, съемочная группа проигнорировала предупреждения о том, что покидает зону, которую контролируют местные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в СПЧ призвали принять закон о работе СМИ в «горячих точках».