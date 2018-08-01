Брат обвиняемых в убийстве отца девушек рассказал о причине трагедии
Брат обвиняемых в убийстве 57-летнего отца сестер Арсен Хачатурян рассказал о своей семье, сообщает ФАН.
По его словам, убийство было преднамеренным.
«В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За 6–7 часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — заявил Арсен Хачатурян.
Также он рассказал о причинах конфликта отца с сестрами.
«Они человека выводили постоянно на эмоции, записывали все на диктофон. В каком плане, вы спросите, выводили его на эмоции? Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду», — рассказал он.
По его словам, сестры не выполняли просьбы отца, он постоянно делал им замечания, из-за этого постоянно происходили ссоры.
По словам Хачатурян-младшего, отец давал сестрам «напутствие и цель в жизни».
«Они это не ценили и не обращали внимания. На это он негативно реагировал и грубо отвечал», — отметил он.
Ранее следствие ужесточило обвинение признавшимся в убийстве отца сестрам.
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