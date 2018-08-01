«Известия»: в России могут пересмотреть систему школьных оценок

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Рособрнадзор обсуждает возможность отказа от пятибалльной системы оценок в российских школах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Анзора Музаева.

По его словам, проблема заключается, в частности, в том, что учителя «не владеют современными методиками» оценивания знаний учеников внутри школы.

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Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов отметил, что рассматривались разные варианты оценочной системы, однако для внедрения изменений необходимо повышать квалификацию учителей.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе», — сказал он.

При этом, по словам Болотова, сейчас в школах реально применяется четырехбалльная система, так как «кол» никому не ставят. При этом у учителей есть возможность выставлять промежуточные оценки («с плюсом» и «с минусом»), и эти возможности также необходимо «легализовать».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об изучении родного языка в школах.