Захарова: МИД окажет содействие семьям убитых в ЦАР журналистов

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России окажет все необходимое содействие родственникам убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов. Об этом сообщает «Россия 24».

По ее словам, все необходимое содействия семьям погибших «будет оказано».

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Она также подчеркнула, что в настоящее время необходимо получить достоверную информацию о случившемся.

Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.

Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.