Потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии объявил голодовку

Признанный потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров присоединился к голодовке осужденных, заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает РИА «Новости».

«Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина с объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина с обеда вчерашнего дня», — сказал Бабуркин.

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По его словам, требования осужденных касаются бытовых условий содержания — они требуют выдавать более пяти сигарет в день, а также в течение дня предоставлять кипяток для заваривания чая или кофе.

Ранее глава ФСИН сообщил о решении ввести выборочные проверки видеорегистраторов, установленных в колониях и СИЗО.