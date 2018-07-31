Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО

Глава ФСИН России Геннадий Корниенко на фоне сообщений о пытках в ярославской колонии сообщил о решении ввести выборочные проверки видеорегистраторов, установленных в колониях и СИЗО, передает РИА «Новости».

В частности, глава ФСИН рассказал о том, что приказ об использовании видеорегистраторов при общении с заключенными нарушается в регионах работниками колоний.

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«Включают их, когда хочется. Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции», — заявил Корниенко.

Он также отметил, что руководство колонии просматривает материалы, заснятые на видеорегистратор, только в том случае, если сотрудник доложил о внештатной ситуации.

«Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов», — подытожил глава ФСИН.

Корниенко также подчеркнул, что руководство ФСИН и личный состав сожалеет о том, что «в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».

Ранее сообщалось, что заместитель главы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии.