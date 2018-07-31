Верховный суд оставил без изменений приговор экс-главе УСБ СК

Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, которого приговорили за взяточничество к 13 годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, вынесенный ему приговор Мосгорсуда был оставлен в силе.

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«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в заявлении судебной коллегии.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Ранее прокурор попросил суд признать виновным в получении взяток экс-главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и приговорить к 15 годам колонии строгого режима.