Верховный суд оставил без изменений приговор экс-главе УСБ СК
Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, которого приговорили за взяточничество к 13 годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, вынесенный ему приговор Мосгорсуда был оставлен в силе.
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«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в заявлении судебной коллегии.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
Ранее прокурор попросил суд признать виновным в получении взяток экс-главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и приговорить к 15 годам колонии строгого режима.