Украинца задержали с боеприпасами на границе с Крымом

Гражданин Украины попытался пройти в Крым с боеприпасами в своем рюкзаке, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ России.

Отмечается, что мужчина следовал в Крым через пешеходный пропускной пункт «Джанкой». В его рюкзаке пограничники нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby.

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«Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина не заявлял о патронах во время пересечения государственной границы.

По сообщениям представителей ведомства, патроны изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что два украинца попытались провезти три тонны мяса в Россию на тракторе.