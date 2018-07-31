На Филиппинах при атаке террористов погибли шесть человек

Как минимум шесть человек стали жертвами взрыва, который прогремел во вторник, 31 июля, в провинции Басилан на юге Филиппин. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора провинции Джима Салимана.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Абу Сайяф», которая связана с группировкой «Исламское государство».

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В данный момент полиция и военные ведут расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах мэра города застрелили во время официальной церемонии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.