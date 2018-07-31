Подозреваемый в расстреле журналистов в США отказался признавать вину

Джаррод Рамос, которого обвиняют в убийстве пяти журналистов издания Capital Gazette в Аннаполисе, отказался признавать свою вину. Об этом пишет The Baltimore Sun.

По данным издания, Рамос не присутствовал на заседании суда и передал свою позицию через адвокатов. Отмечается, что его защита сможет потребовать от обвинения предоставить доказательства, что нападение совершил именно Рамос.

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Адвокаты, которые присутствовали в зале суда, но не занятые в этом деле, также рассказали изданию, что на данном этапе разбирательства обвиняемые почти никогда не признают себя виновными.

Ранее сообщалось, что Рамосу предъявили обвинения по 23 пунктам.

28 июня мужчина открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.