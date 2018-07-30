Семьи пассажиров исчезнувшего малайзийского Boeing рассказали о ходе расследования

Семьи пассажиров, находившихся на борту исчезнувшего в 2014 году самолета Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, сообщили, что в представленном им отчете о расследовании инцидента нет новых данных о причине пропажи воздушного судна. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в документе внимание было уделено допущенным ошибкам и принципам действия, которые не были соблюдены в связи с инцидентом.

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По словам Грейс Нэйтан, мать которой находилась на борту исчезнувшего самолета, семьи пассажиров надеются, что эти ошибки будут предотвращены и будут приняты меры, чтобы произошедшее не повторилось в будущем.

Ранее эксперты назвали исчезновение малайзийского Boeing в 2014 году спланированным.