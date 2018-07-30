Депутат Рады оценил новый украинский учебник по географии

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас от нового украинского учебника по географии для восьмого класса. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям», — сказал Рабинович.

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По его словам, большая часть материалов в учебнике является «бредом».

Он также с иронией воспринял утверждения в учебнике про «достижения Украины в космосе».

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли новый украинский учебник географии.

Как отмечалось, авторы учебника утверждают, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий.