СК проводит проверку после наезда электрички на трех человек в Подмосковье

РИА «Новости»

Следственный комитет проводит доследственную проверку после того, как электричка сбила трех человек на станции Чехов Курского направления Московской железной дороги, передает РИА «Новости».

По данным следствия, 28 июля в период с 21.00 до 22.00 часов рядом с платформой железнодорожной станции Чехов электропоезд «Серпухов — Москва-Каланчевская» травмировал 40-летнюю женщину и двоих мужчин.

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Один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, другие пострадавшие доставлены в больницу. Впоследствии второй мужчина скончался в лечебном учреждении. Женщина находится в тяжелом состоянии.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

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