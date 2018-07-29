СК проводит проверку после наезда электрички на трех человек в Подмосковье

Следственный комитет проводит доследственную проверку после того, как электричка сбила трех человек на станции Чехов Курского направления Московской железной дороги, передает РИА «Новости».

По данным следствия, 28 июля в период с 21.00 до 22.00 часов рядом с платформой железнодорожной станции Чехов электропоезд «Серпухов — Москва-Каланчевская» травмировал 40-летнюю женщину и двоих мужчин.

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Один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, другие пострадавшие доставлены в больницу. Впоследствии второй мужчина скончался в лечебном учреждении. Женщина находится в тяжелом состоянии.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

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