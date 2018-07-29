Приставы рассказали о самом злостном алиментщике России

Федеральная служба судебных приставов выявила россиянина, который имеет самую большую задолженность по алиментам. Об этом сообщает RT.

По данным службы, самым злостным неплательщиком алиментов оказался 50-летний гражданин В., живущий в Москве. Он задолжал своей жене и четырем детям 118 млн руб.

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Отмечается, что житель столицы не исполняет свои обязательства по алиментам добровольно. Судебные приставы-исполнители применили по отношению к нему «весь комплекс мер» принудительного исполнения.

Ранее приставы описали типичного должника по алиментам. По данным службы, наибольшее количество неплательщиков составляют молодые трудоспособные мужчины и женщины в возрасте от 30 до 42 лет.