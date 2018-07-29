СМИ: в Египте пассажирский поезд сошел с рельсов

На юге Египта в районе Ком-Омбо и Эдфу пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает «Йоум7».

По данным портала, в результате инцидента пострадали пять человек.

Как отмечается, с рельсов сошли восемь вагонов поезда.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Египте из-за крушения поезда 55 человек получили ранения.

Как отмечалось, у состава направлявшегося из Каира в провинцию Кена сошли с рельсов три вагона.