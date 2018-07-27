Суд вынес решение по делу обвиняемых в пытках в Ингушетии силовиков

Судья Нальчикского военного гарнизонного суда Андрей Лазарев вынес решение по делу о силовиках, которые в Ингушетии пытали задерживаемых.Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Андрей Сабинин, который представляет интересы потерпевшей стороны.

Отмечается, что семь человек, которых обвиняли в пытках, были признаны виновными и получили от 3 до 10 лет лишения свободы.

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«Вина подсудимых нашла полное подтверждение в суде», — сказал судья.

Как уточняется, до этого находящиеся под домашним арестом подсудимые Аспиев и Магомед Беков были взяты под стражу в зале суда, Тимур Хамхоев получил 7 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима, Алихан Беков — 10 лет строгого режима, Андрей Безносюк — 6 лет общего режима, а Иса Аспиев — 5,5 лет, Мустафа Цороев — 5 лет, Магомед Беков — 3 года, а Сергей Хандогин — 3 года условно.

Ранее представитель Заволжского суда проинформировала о том, что в деле о пытках в ярославской колонии №1 появился еще один подозреваемый.