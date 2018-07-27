Источник: Порошенко решил отдохнуть на Украине для «пиара под выборы»

Источник в администрации украинского лидера Петра Порошенко рассказал, что президент распорядился после скандала с его отпуском на Мальдивах подыскать место отдыха на украинской территории. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, «достойное место» для отдыха президента на Украине в августе поручили найти руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыку.

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По словам источника, такое решение Порошенко принял для «пиара под выборы», а также, чтобы «народ не злить в очередной раз».

Ранее сообщалось, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным местных СМИ, Порошенко вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.