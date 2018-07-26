Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на правозащитную Никарагуанскую ассоциацию по правам человека.

«448 погибших, 31 из них — несовершеннолетний, 2,83 тысячи раненых», — говорится в сообщении ассоциации.

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Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.