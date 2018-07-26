В Житомире решили объявить 2019 годом Бандеры

В Житомирской области решили объявить 2019 год годом лидера УПА Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте областного совета.

Отмечается, что решение приурочено к 110-летию со дня рождения Бандеры, которое будет отмечаться 1 января 2019 года, в облсовете планируют разработать соответствующий план праздничных мероприятий.

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Кроме того, будет рассмотрена возможность установки памятника политическому деятелю.

Ранее сообщалось, что для въезда в Польшу украинцы начали отвечать на вопросы о Бандере.

УПА — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.