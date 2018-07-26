В Турции задержали подозреваемого по делу об убийстве посла России
Турецкая полиция арестовала бывшего сотрудника правоохранительных органов по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает Milliyet.
По предварительным данным, он состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Мевлют Алтынташ.
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В декабре 2016 года имя посла Андрея Карлова, убитого в Турции, было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России.
Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.