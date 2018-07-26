Полковника Ламонова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 32 млн рублей

Замглавы управления собственной безопасности СК полковник Александр Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Мосгорсуд рассматривал дело в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку Ламонов признал свою вину.

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«Признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в решении суда.

Кроме того, Ламонов должен будет заплатить штраф размере 32 млн руб. Его также лишат специального звания «полковник юстиции».

Ранее Ламонов, заключивший сделку со следствием, рассказал в Мосгорсуде о получении $500 тысяч и передаче их начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко.