СПЧ: избитого в колонии Ярославля заключенного избивали и в другой колонии

Избитого в ярославской колонии №1 заключенного Евгения Макарова избивали и в колонии №8, куда он был переведен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.

«Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению», — сказал Федотов.

Реклама

Ранее Федотов заявил, что заключенный Евгений Макаров, который пострадал от пыток в колонии в Ярославле, нуждается в психологической помощи.

Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров, видео с пытками которого ранее опубликовали СМИ, провоцировал сотрудников ярославской колонии.