В Ярославле суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля вынес решение об аресте пятого из шести задержанных по делу о пытках в ярославской исправительной колонии (ИК) №1, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, речь идет о заместителе дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игоре Богданове. Он заявил, что не узнает себя на видеозаписи и открестился от показаний очевидцев, которые называют его участником событий. От дачи показаний Богданов отказался.

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«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно», — говорится в решении суда.

До этого суд уже арестовал троих подозреваемых, все они признали свою вину. Четвертому задержанному, Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания еще на 72 часа.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку в отношении следователя, отказавшегося возбудить дело о пытках в колонии Ярославля.