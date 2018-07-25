Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что результаты экспертизы опровергли версию об отравлении императора Александра III. Об этом глава СК рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, была проведена химическая экспертиза волос императора, изъятых при эксгумации.

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«Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении», — отметил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила подлинность найденных в Екатеринбурге останков императора Николая II и членов его семьи.