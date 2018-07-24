Аэропорт Ганновера закрыли из-за аномальной жары

Международный аэропорт Ганновера закрыли из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, из-за аномальной жары северная полоса аэропорта получила повреждения.

Как отмечается, южная полоса аэропорта также была закрыта из-за ремонтных работ.

Реклама

При этом посетителям аэропорта рекомендовали вернуться домой.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали закрыли международный аэропорт из-за активизации вулкана на горе Агунг.

Как отмечалось, закрытие аэропорта на Бале связано с выбросом вулканического пепла на горе Агунг.