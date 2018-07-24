В Забайкалье более 30 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

В поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края более 30 шахтеров рудника Дарасунский объявили голодовку из-за задержек по выплате заработной платы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей прокуратуры региона.

«Девяносто два сотрудника ООО «Дарасунский рудник» приостановили работу, из них 33 объявили голодовку», — заявили в пресс-службе ведомства.

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Представитель прокуратуры отметил, что вопрос выплаты зарплат руднике, который компания «Южуралзолото» продала компании «Урюмкан», находится на контроле прокуратуры с 2017 года после летней забастовки шахтеров.

В данный момент следователи внесли представление о задолженности руководству компании ООО «Дарасунский рудник».

По факту голодовки шахтеров ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за возгорания в шахте эвакуировали больше 160 горняков.