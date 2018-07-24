Роспотребнадзор пообещал помочь Туве в борьбе с сибирской язвой

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол написал в своем фейсбуке, что представители Роспотребнадзора пообещали ему «всяческую поддержку» в борьбе с сибирской язвой.

«Благодарю Главного государственного санитарного врача России А.Ю. Попову за отзывчивость. У нас с Анной Юрьевной состоялся содержательный телефонный разговор по поводу эпидемиологической обстановки в Барун-Хемчикском районе», — написал Кара-оол.

Реклама

Он подчеркнул, что она пообещала предоставить региону «всяческую поддержку» по борьбе с сибирской язвой, а также поддержала курс властей по борьбе с инфекционной болезнью. Попова также заверила, что поможет региону с приобретением необходимых вакцин.

Ранее в одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву.