В Каире домашних ослов покрасили и выдали за зебр

В Каире владельцы одного из зоопарков приняли решение перекрасить домашних ослов в зебр для привлечения посетителей. Информация об этом появилась в эфире телеканала Extra News.

Как отмечается, на хитрость обратил внимание ученик 9 класса из Египта Мухаммед Сархан. Во время экскурсии и посещения Международного парка он увидел, как на глаза одной из «зебр» стекает черная краска. Мальчик разместил сделанные фотографии в соцсетях.

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Уточняется, что директор зоопарка продолжает настаивать на том, что «зебры» в вольерах настоящие.

Ранее в Самарской области жительница села Подстепки обратилась в правоохранительные органы, после того как приобрела по интернету несуществующего енота.