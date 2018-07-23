WP: обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны, получала поддержку от бизнесмена Константина Николаева, сообщает The Washington Post, знакомый с ходом расследования дела Бутиной в сенате.

По словам источника, Бутина заявила на слушаниях в сенате, что в апреле 2018 года Николаев предоставлял финансирование для организации «Право на оружие», которую представляла россиянка. Пресс-секретарь бизнесмена подтвердила факт встреч в промежуток с 2012 по 2014 год, однако отказалась говорить о возможном финансировании.

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Издание отмечает, что Николаев неоднократно упоминается как «спонсор» в письмах и истории переписки Бутиной.

Ранее сообщалось, что Бутина встречалась с представителями ФРС и Минфина США.