В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали, передает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По словам очевидцев, взрыв произошел у входа в аэропорт. Отмечается, что незадолго до нападения в Кабул прибыл первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, однако его конвой успел покинуть район аэропорта до взрыва.

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Агентство Reuters сообщило, что ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.